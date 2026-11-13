صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع گجرات کی طالبات کے درمیان ضلعی سطح کا کھیلوں کا ٹورنامنٹ

  • گوجرانوالہ
ضلع گجرات کی طالبات کے درمیان ضلعی سطح کا کھیلوں کا ٹورنامنٹ

لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا) گورنمنٹ ایلیمنٹری گرلز سکول چک مرتضیٰ میں 12 نومبر 2026ء کو ضلع گجرات کے مڈل سکولوں کی طالبات کے درمیان ضلعی سطح کا کھیلوں کا ٹورنامنٹ منعقد ہوا،

جس میں ضلع گجرات کی تینوں تحصیلوں سے تقریباً 50 طالبات نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کی سرپرستی ہیڈ ٹیچر فاخرہ تبسم نے کی، جبکہ تمام انتظامی امور اور دیگر اخراجات المرتضیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے برداشت کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ