موٹر سائیکل کی ٹکر لگنے سے 21سالہ نوجوان جاں بحق
گوجرہ(نمائندہ دنیا )تیز رفتار موٹر سائیکل کی ٹکر لگنے سے 21سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا۔
محلہ انصار کالونی گوجرہ کا اویس ظفر ٹوبہ روڈ پر پیدل روڈ کراس کررہاتھاکہ اچانک تیزرفتار موٹر سائیکل سوار نے اس کو ٹکر دے ماری جس کے نتیجہ میں وہ شدید زخمی ہو گیا جسے تحصیل ہیڈ کوارٹرہسپتال گوجرہ منتقل کیا گیا جہاں سے ابتدائی طبی امدادکی فراہمی کے بعد اس کو مخدوش حالت کے پیش نظر الائیڈ ہسپتال ریفر کر دیا جہاں شدیدزخموں کی تاب نہ لاتے ہو ئے وہ جاں بحق ہو گیا ۔
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