بیکن ہا ؤس کے زیراہتمام میکو گارڈن کا افتتاح
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے جمعرات کے روز میکو گارڈن کے افتتاح کے موقع پر بیکن ہاؤس کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
تقریب میں رکن قومی اسمبلی زہرہ فاطمہ، بیکن ہاؤس سکول سسٹم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناصر قصوری اور علی قصوری، اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی ۔ میکو گارڈن کے افتتاح کے موقع پر شجر کاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ تقریب کا آغاز چیئرمین سی ڈی اے اور بیکن ہاؤس ایجوکیشن سسٹم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے میکو گارڈن، ایف نائن پارک میں پودے لگا کر کیا۔