بیکن ہا ؤس کے زیراہتمام میکو گارڈن کا افتتاح

  • اسلام آباد
بیکن ہا ؤس کے زیراہتمام میکو گارڈن کا افتتاح

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے جمعرات کے روز میکو گارڈن کے افتتاح کے موقع پر بیکن ہاؤس کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔

تقریب میں رکن قومی اسمبلی زہرہ فاطمہ، بیکن ہاؤس سکول سسٹم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناصر قصوری اور علی قصوری، اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی ۔ میکو گارڈن کے افتتاح کے موقع پر شجر کاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ تقریب کا آغاز چیئرمین سی ڈی اے اور بیکن ہاؤس ایجوکیشن سسٹم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے میکو گارڈن، ایف نائن پارک میں پودے لگا کر کیا۔

