صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:ڈکیتی ،چوری میں ملوث 25جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد:ڈکیتی ،چوری میں ملوث 25جرائم پیشہ افراد گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے ڈ کیتی ،چوری، راہزنی و دیگر جر ائم میں ملو ث 6 اشتہا ر یوں سمیت 25 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کرکے موٹر سائیکل ،موبائل فونز ، 2,792گرام آئس اور 3 پستول برآمد کرلیے۔

کارروائیاں تھانہ سیکر ٹر یٹ، تھا نہ کو ہسار، تھا نہ ویمن، تھا نہ سمبل، تھا نہ سنگجانی، تھانہ کھنہ، تھا نہ ہمک اور تھا نہ بنی گا لا پولیس ٹیموں نے کیں ۔ ہمک پولیس نے راہزنی میں ملوث 2 ملزموں کو گرفتار کرکے چھینی گئی نقدی اور قیمتی مو بائل فون برآمدکیے ۔ملزمان کی شنا خت عزیز احمد اور محمد رافع کے ناموں سے ہو ئی ہے ۔ تھانہ سنگجانی پولیس نے راہزنی کے دوران مزاحمت پر شہر یو ں کو زخمی کر نے والے تین ملزم گرفتار کر لیے جن سے مو با ئل فون، نقدی، مو ٹر سائیکل اوروارداتوں میں استعما ل ہونے وا لا اسلحہ معہ ایمو نیشن بر آمدہوا ، ملزمان کی شنا خت بلا ل، عدنان اور شاہد خا ن کے نام سے ہو ئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کپاس،دھان،گنے کی فصلیں تباہ ،مہنگائی کا خدشہ

تاندلیانوالہ:اسسٹنٹ کمشنر کا مختلف ریلیف کیمپس کا دورہ

میلاد کمیٹی کا اجلاس ‘جلوسوں‘محافل کیلئے سکیورٹی پلان مرتب

میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ ، انتظامات بارے اجلاس

تاندلیانوالہ:سیلاب متاثرین میں پانی کی بوتلیں تقسیم

گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں یوم دفاع کے حوالے سے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن