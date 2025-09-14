صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
25اشتہاریوں سمیت 42جرائم پیشہ افراد گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملو ث 25اشتہا ری مجرموں سمیت42جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔۔۔

 ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد،گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلہ میں آبپارہ، شالیمار، تر نول، سنگجانی، سبزی منڈی، کھنہ، کرپا، ہمک اور تھا نہ شہزاد ٹا ؤن پولیس ٹیموں نے 17 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے ،2,637 کلو گر ام آ ئس، 2,270 کلوگرام ہیر وئن، 1200گر ام چرس، 15بو تلیں شراب، مختلف بور کے چھ پستول معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد کرلیا۔ رتہ امرال پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سابقہ رنجش پر شہری کو قتل کرنے والے (مرکزی) اشتہاری کو گرفتار کر لیا ۔

