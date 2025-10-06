صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جناح اقبال ساؤتھ ایشین فورم کی جانب سے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم

  • اسلام آباد
جناح اقبال ساؤتھ ایشین فورم کی جانب سے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) جناح اقبال ساؤتھ ایشئن فورم کے چیئرمین رانا عبدالباقی نے کہا ہے کہ سیلاب کا خونی اورظالم پانی اپنے پیچھے دکھ، درد و الم، بھوک پیاس اور محرومی و مجبوری کے ایسے کانٹے بچھا گیا ہے۔۔۔

 جن کو چننا ہم سب کی ذمہ داری ہے، بے گھر ہونے والی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اور معصوم بچوں کے اردگرد سوائے دلدل اور کیچڑ کے کچھ باقی نہیں بچا جن کوخوراک اور پوشاک کی فوری ضرورت ہے اور آنے والے موسم سرما سے قبل ان کو چھت اور چار دیواری کی ضروریات بھی درپیش ہیں، جناح اقبال ساؤتھ ایشین فورم کی جانب سے وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ 500، خواتین اوربچیوں میں شالیں اورگرم چادریں تقسیم کی گئیں۔

