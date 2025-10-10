صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی میں دفعہ 144 پر عملدرآمدکرائیں گے، سی پی او

  • اسلام آباد
راولپنڈی (اے پی پی) سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی سید خالد ہمدانی نے لا اینڈ آرڈر کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔

انہوں نے سینئر افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں حفاظتی اقدامات کی خود نگرانی کریں۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں دفعہ 144نافذ ہے ، اس پر من و عن عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام اہم مقامات پر پولیس تعینات ہے جبکہ تھانوں کی موبائلز، ایلیٹ فورس اور ڈولفن ٹیمیں شہر بھر میں گشت کر رہی ہیں۔ 

لاہور

ایل ڈی اے : ریونیو جنریشن بارے اقدامات کی ہدایت

پنجاب کی تاریخ کا بڑا کینسر ہسپتال تکمیل کے آخری مراحل میں : مریم اورنگزیب

انفورسمنٹ کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے اختیارات کی منظوری

اپنا گھر سکیم ، 3 ہزار 694 خاندانوں کی سکروٹنی کا عمل مکمل

میٹرو اورنج ٹرین کا بنیادی ڈھانچہ مزید خراب ہونے لگا

خواجہ سلمان رفیق کا زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کادورہ

