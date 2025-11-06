صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ، ڈبل شفٹ میں کام کیا جائے، کمشنر

  • اسلام آباد
کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ، ڈبل شفٹ میں کام کیا جائے، کمشنر

شہریوں کی مشکلات کے حل کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جائیں، اجلاس سے خطاب

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر عامر خٹک نے کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبے کی پیش رفت کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے پر کام کو ڈبل شفٹ میں جاری رکھا جائے تاکہ جلد از جلد مکمل ہوسکے ۔ جھنڈا چیچی میں ٹریفک کے زیادہ دباؤ کے پیش نظر وہاں کسی بھی قسم کی عارضی یا مستقل تجاوزات موجود نہیں ہونی چاہئیں ۔ اس علاقہ میں موجود سکولوں کے اوقات کار میں عارضی تبدیلی کی جائے تاکہ بچوں اور والدین کے ساتھ ساتھ دفاتر آنے جانے والوں کو آسانی ہو۔ منصوبے سے متعلق ایک ڈیلی ایکٹیویٹی چارٹ تیار کیا جائے جس میں روزانہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والے اہداف درج کئے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ ،پائل فاؤنڈیشن کا نصف کام مکمل

مریم اورنگزیب اور حنیف عباسی ملا قات، ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں پر اتفاق

نئے کینیڈین ہائی کمشنر کی گورنر پنجاب سے ملاقات

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے ساڑھے 4 ارب منظور

فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کیلئے فنڈزکے تعین کا فیصلہ

جنرل ہسپتال :پروسٹیٹ کے جدید علاج کا کامیاب تجربہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن