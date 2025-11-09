صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد کو جدید شہر بنانے کیلئے میگا پراجیکٹس شروع، رندھاوا

  • اسلام آباد
اسلام آباد کو جدید شہر بنانے کیلئے میگا پراجیکٹس شروع، رندھاوا

ایس سی او سمٹ کے انعقاد سے قبل منصوبے مکمل کیے جائیں،چیئرمین سی ڈی اے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت ایس سی او سمٹ کی تیاری کے حوالے سے مختلف میگا پراجیکٹس پر اجلاس ہوا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں مختلف میگا پراجیکٹس کیلئے ریکویسٹ فار پروپوزل (آر ایف پی) کی تیاری اپنے آخری مراحل میں ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ اسلام آباد کو عالمی سطح کا جدید ترین شہر بنانے کیلئے وزیراعظم پاکستان اور وفاقی وزیر داخلہ کے ویژن کے عین مطابق میگا پراجیکٹس شروع کئے جارہے ہیں۔انہوں نے ہدایت دی کہ بین الاقوامی کانفرنسوں سمیت اگلے ایس سی او سمٹ کے انعقاد سے قبل اسلام آباد میں میگا پراجیکٹس کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ تمام میگا پراجیکٹس کے PC-1اور ٹینڈرنگ کے عمل کو مزید تیز کیا جائے تاکہ ان کا باقاعدہ آغاز اگلے سال ممکن ہوسکے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علما امن ، اتحاد،قومی یکجہتی رواداری کا پیغام عام کریں:کمشنر

گیپکو افسروں کی ملی بھگت سے غیر قانونی کنکشن پولز شفٹ صارفین کو 11 ہزار یونٹس کا ریلیف دیدیا

سول لائن فرنیچر مارکیٹ ،نوشہرہ روڈ ودیگرمقامات پر آپریشن

اقبال منزل پر کیک کٹنگ کی تقریب خواجہ آصف ودیگرکی شرکت

علامہ اقبالؒ کا پیغام نوجوانوں کیلئے مشعلِ راہ :مراد ارشد

ذیابیطس سنٹر کا افتتاح ،فری میڈیکل کیمپ ،مریضوں کے ٹیسٹ کئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر