صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر ڈی اے کا آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات ،ایک گھر مسمار

  • اسلام آباد
آر ڈی اے کا آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات ،ایک گھر مسمار

کارروائی ڈیفنس روڈ اور نجی ہاؤسنگ سکیم میں کی گئی ،بھاری مشینری کا استعمال

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)آر ڈی اے انفورسمنٹ سکواڈ نے ڈیفنس روڈ اور اٹامک انرجی ہاؤسنگ سکیم میں آپریشن کرتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا ، ایک گھر کو سر بمہر کیا۔ کمرشلائزیشن چارجز کی عدم ادائیگی پر غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ،پراپرٹی مالکان نے تعمیرات کے لیے درکار منظوریوں اوراین او سی حاصل کئے بغیر ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی تھی ،بھاری مشینری کا استعمال بھی کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

منشیات سمگل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا

موٹر سائیکل سوار تیز رفتاربس کی ٹکرسے جاں بحق

ملزم گرفتار ، اسلحہ برآمد کر لیا گیا

اسلحہ کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا

لاکھوں خوردبرد کرنے پرمقدمہ

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر دو ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس