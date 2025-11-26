جینومکس پر مبنی پاکستان کے پہلے سرکاری اور نجی شعبے کے مشترکہ منصوبے کی افتتاحی تقریب
اسلام آباد (نمائندہ دنیا ) قومی زرعی تحقیقاتی مرکز میں منعقد تقریب میں جینومکس پر مبنی پاکستان کے پہلے سرکاری اور نجی شعبے کے ایک مشترکہ منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے ۔
منصوبہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار جینومکس اینڈ ایڈوانسڈ بائیو ٹیکنالوجی ، پی اے آرسی ایگرو ٹیک کمپنی اور پلازون ڈائیگناسٹک کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے ۔ افتتاحی تقریب این اے آرسی میں منعقد ہوئی جس میں قومی اور بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی ۔ پی اے آرسی چیئرمین کا کہنا تھا کہ منصوبہ ملک میں خوراک اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اظہار کرتا ہے ۔