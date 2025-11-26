صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جینومکس پر مبنی پاکستان کے پہلے سرکاری اور نجی شعبے کے مشترکہ منصوبے کی افتتاحی تقریب

  • اسلام آباد
اسلام آباد (نمائندہ دنیا ) قومی زرعی تحقیقاتی مرکز میں منعقد تقریب میں جینومکس پر مبنی پاکستان کے پہلے سرکاری اور نجی شعبے کے ایک مشترکہ منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے ۔

منصوبہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار جینومکس اینڈ ایڈوانسڈ بائیو ٹیکنالوجی ، پی اے آرسی ایگرو ٹیک کمپنی اور پلازون ڈائیگناسٹک کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے ۔ افتتاحی تقریب این اے آرسی میں منعقد ہوئی جس میں قومی اور بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی ۔ پی اے آرسی چیئرمین کا کہنا تھا کہ منصوبہ ملک میں خوراک اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اظہار کرتا ہے ۔ 

 

