کامسٹیک سیکرٹریٹ اسلام آباد میں وائس چانسلرز کا اجلاس

  • اسلام آباد
کامسٹیک سیکرٹریٹ اسلام آباد میں وائس چانسلرز کا اجلاس

تعلیمی نظام، جامعات کے ماڈلز، معیشت و صنعت کے تعلقات پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) کامسٹیک کے زیراہتمام کنسورشیم آف ایکسی لینس کی رکن و مبصر جامعات کا سالانہ اجلاس کامسٹیک سیکرٹریٹ اسلام آباد میں منعقد ہوا جس میں او آئی سی رکن اور مبصر ممالک کی ممتاز جامعات کے وائس چانسلرز، ریکٹرز اور سینئر حکام، ایران، صومالیہ، فلسطین، انڈونیشیا، ملائشیا، تھائی لینڈ، یوگنڈا، بنین، کیمرون، گیبون، آئیوری کوسٹ، سینیگال اور بنگلہ دیش سمیت 30بین الاقوامی مندوبین نے شرکت کی۔ کوآرڈینیٹر جنرل او آئی سی کامسٹیک پروفیسر محمد اقبال چودھری نے مسلم دنیا کی جامعات کے درمیان مستقل تعلیمی روابط کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ او آئی سی ممالک کو درپیش بڑے ترقیاتی چیلنجز میں سے ایک ہنرمند افرادی قوت کی کمی ہے، جسے اعلیٰ تعلیم کے مضبوط نظام کے ذریعے پورا کرنا ناگزیر ہے۔ اجلاس میں تعلیمی نظام، کردار سازی، مستقبل کی جامعات کے ماڈلز اور معاشرے، معیشت اور صنعت کے باہمی تعلق جیسے موضوعات پر گفتگو ہوئی۔

 

