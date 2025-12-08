صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شریعت زندگی کے ہرشعبہ میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی، پیر سید جہانگیر شاہ سعیدی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) تحریک پیغام مصطفی نے شرعی مسائل کی رہنمائی کیلئے پیغام مصطفی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔۔۔

 تحریک کے سربراہ علامہ پیر سید جہانگیر شاہ سعیدی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہم اس کا دائرہ کار تمام مساجد تک بڑھائیں گے اور ہر نماز کے بعد بھی مساجد میں شرعی مسائل سے آگاہی کیلئے خصوصی نشستیں رکھی جائیں گی، انہوں نے کہاکہ شریعت صرف دینی مسائل کی ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہرشعبہ میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

