صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی اردو یونیورسٹی کو بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ پروگرام کی دوبارہ ایکریڈیٹیشن تفویض

  • اسلام آباد
وفاقی اردو یونیورسٹی کو بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ پروگرام کی دوبارہ ایکریڈیٹیشن تفویض

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ پروگرام کی دوبارہ ایکریڈیٹیشن مل گئی۔۔۔

 یہ ایکریڈیٹیشن بیچ 2021 کے لیے واشنگٹن ایکارڈ کے تحت حاصل کی گئی ہے جس کے نتیجے میں شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے تمام پاس آؤٹ بیچز مکمل طور پر ایکریڈیٹڈ ہو گئے ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان شنوری نے اس کامیابی کو ایک سنگ میل قرار دیا اور یونیورسٹی کی کامیابی پر فیکلٹی کو مبارکباد پیش کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر