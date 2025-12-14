صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں بلدیاتی اداروں کی بجائے وفاقی کونسل کی تجویز مسترد

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں بلدیاتی اداروں کی بجائے وفاقی کونسل کی تجویز مسترد

وفاقی کونسل کا شوشہ عوام کو آئینی ، جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوشش ، نصراللہ رندھاوا

اسلام آباد(آن لائن) امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصراللہ رندھاوا نے اسلام آباد میں بلدیاتی اداروں کی بجائے وفاقی کونسل کی تجویز کو مسترد کردیا ہے امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ اسلام آباد کو بااختیار بلدیاتی نظام دیا جائے انہوں نے کہا کہ وفاقی کونسل کا شوشہ دارالحکومت کے عوام کو ان کے آئینی اور جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے شہری کسی نام نہاد یا نمائشی نظام کو قبول نہیں کریں گے ۔ دارالحکومت کو ایک مضبوط، خودمختار اور بااختیار بلدیاتی نظام درکار ہے جس میں منتخب میئر اور عوامی نمائندے حقیقی اختیارات کے حامل ہوں۔حکومت فوری طور پر وفاقی کونسل کی تجویز واپس لے ۔عوامی حقوق پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی تو اس کے خلاف جمہوری اور آئینی جدوجہد کی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل