صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر مری کا سنی بینک کا دورہ،ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا

  • اسلام آباد
ڈپٹی کمشنر مری کا سنی بینک کا دورہ،ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا

مری (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر مری نے اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر افسروں کے ہمراہ سنی بینک کا دورہ کیا۔

مختلف جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، صفائی ستھرائی کی صورتحال کا معائنہ کیا اور عوامی سہولت کیلئے جاری کاموں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا، انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کیں کہ ترقیاتی کاموں کو مقررہ معیار کے مطابق جلد از جلد مکمل کیا جائے ،بعد ازاں لاری اڈا بس سٹینڈ کا بھی دورہ کیاجہاں انہوں نے صفائی کے ناقص انتظامات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل