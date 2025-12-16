صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن 13افراد ،گاڑی تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے تھانہ سنگجانی کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 187افراد،84 گھروں، پا نچ ہو ٹلز، 19 موٹر سائیکلوں اور سات گا ڑ یو ں کو چیک کیا۔۔۔

 جبکہ جانچ پڑتال کے لئے 13مشکوک افراد ،ایک گا ڑ ی اور مو ٹر سائیکل کوتھانہ منتقل کر دیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔

 

 

