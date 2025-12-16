اسلام آباد میں سرچ آپریشن 13افراد ،گاڑی تھانے بند
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے تھانہ سنگجانی کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 187افراد،84 گھروں، پا نچ ہو ٹلز، 19 موٹر سائیکلوں اور سات گا ڑ یو ں کو چیک کیا۔۔۔
جبکہ جانچ پڑتال کے لئے 13مشکوک افراد ،ایک گا ڑ ی اور مو ٹر سائیکل کوتھانہ منتقل کر دیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔