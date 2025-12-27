صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،گھروں ،گاڑیوں کی چیکنگ

  • اسلام آباد
کرپا اور آبپارہ میں دو مشکوک افراد،دو مو ٹر سائیکل تھانے منتقل

اسلام آباد(این این آئی)اسلام آباد پولیس نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران جانچ پڑتال کیلئے دو مشکوک افراداوردو مو ٹر سائیکلوں کوتھانہ منتقل کردیاجبکہ61افراد،32 گھروں،27 موٹر سائیکلوں اورنو گا ڑ یو ں کو چیک کیاگیا۔ تھانہ کر پا اور تھا نہ آ بپا رہ کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشن کیا گیا ، ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔

 

 

