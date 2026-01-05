صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی و چکلالہ کینٹ سے تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنانیکا مطالبہ

  • اسلام آباد
راولپنڈی و چکلالہ کینٹ سے تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنانیکا مطالبہ

غیر قانونی پارکنگ، ریڑھیوں ،ٹھیلوں کے باعث ٹریفک جا م رہنا معمول بن چکا ڈی جی ملٹری لینڈ ،سٹیشن کمانڈر اور ایگزیکٹو آفیسرفوری نوٹس لیں ، شہریوں کی اپیل

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی اور چکلالہ کینٹ کی سڑکوں سے ریڑھیوں سمیت دیگر تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ جابجا تجاوزات، غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول جبکہ شہریوں کا گزرنا بھی محال ہو چکا ہے، ان غیر قانونی ریڑھیوں و ٹھیلوں کے باعث عوام نہایت مشکلات کا شکار ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سابق ممبر کینٹ بورڈ وارڈ پانچ حاجی ظفر اقبال اور دیگر شہریوں نے میڈیاسے گفتگو کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا کہ چونگی نمبر بائیس، ٹینچ روڈ، دھمیال روڈ، کلمہ چوک تا ڈھیری و ڈھوک سیداں روڈ سمیت کینٹ بھر کی سڑکوں پر ریڑھیوں کی بھرمار ہے جس کی وجہ سے سڑکیں سکڑ گئی ہیں اور ٹریفک جام رہتی ہے جبکہ لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی عام ہو گئے ہیں۔ ڈی جی ملٹری لینڈ ،سٹیشن کمانڈر اور ایگزیکٹو آفیسر سے اپیل ہے کہ فوری نوٹس لے کر تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنائیں تا کہ ٹریفک کی روانی بہتر ہو سکے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فرنیچر نہ اساتذہ 4 سال سے گرلز ہائی سکول ویران

سکندر پور میں سیوریج کا نظام برباد ، پانی گلیوں میں جمع

منشا بٹ نے یو سی گوہد پور میں سڑک کا افتتاح کردیا

فو ڈسیفٹی ٹیم نے 1700کلو مردہ مرغیاں تلف کردیں

ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین کا سی ای او ہیلتھ کیساتھ ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ

آرپی او خرم شہزاد حیدر وڑائچ کا تھانہ اروپ اور جناح روڈ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر