صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے 10 ملزم زیر حراست

  • اسلام آباد
راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے 10 ملزم زیر حراست

70لٹر شراب، 1440 گرام چرس، 80 گرام آئس واسلحہ برآمد

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 10ملزمان کو حراست میں لے کر شراب، چرس اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ سول لائنز پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ایک کلو 440گرام چرس اور 10لٹر شراب، اسی تھانے کی ایک اور کارروائی میں شراب سپلائر کو حراست میں لے لیا گیا جس کے قبضے سے 24بوتل شراب برآمد ہوئی۔ نصیرآباد پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے 80گرام آئس برآمد کی جبکہ گوجرخان پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لے کر 10لٹر شراب قبضے میں لی۔ اسی طرح تھانہ دھمیال پولیس نے ایک ملزم سے 10لٹر شراب اور تھانہ بنی پولیس نے ایک ملزم سے 6لٹر شراب برآمد کی۔ ادھر تھانہ رتہ امرال، سول لائنز، گوجرخان اور دھمیال پولیس نے 3مشتبہ افراد کو قابو کر کے ان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چڑیا گھر کی تعمیر کا منصوبہ متنازع حکومت کا اظہار تشویش

شفاف پالیسی مانیٹرنگ نظام مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں 1ارب 9کروڑ کی ٹیکس ریکوری

آر پی اوکا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

حکومت کے اصلاحاتی پیکیج پرعمل سے معیشت بہترہو رہی ہے ‘ شازیہ بانو

گلیوں پر قبضے کر کے تعمیر کئے گئے گھر مسمار‘راستے واگزار

بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج :رائے منیر احمد کھرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر