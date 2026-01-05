صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)گزشتہ روز ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد محمد عثمان طارق بٹ نے مختلف ناکہ جات اور ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ کیا اور موقع پر موجود پولیس افسران و جوانوں سے ملاقات کی۔

گزشتہ روز ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد محمد عثمان طارق بٹ نے مختلف ناکہ جات اور ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ کیا اور موقع پر موجود پولیس افسران و جوانوں سے ملاقات کی، انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کیلئے ناکہ بندی کو مزید موثر اور بامقصد بنایا جائے۔

