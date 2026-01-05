صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی سکو لوں کو بھی نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں شا مل کرنیکا فیصلہ

  • اسلام آباد
نجی سکو لوں کو بھی نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں شا مل کرنیکا فیصلہ

وفاقی وزارت تعلیم کے تحت نیشنل فاؤنڈیشنل لرننگ اسیسمنٹ منعقد کی جائیگی یہ امتحانات پانچویں، آٹھویں جماعت کی سطح پر منعقد ہونگے، وفاقی سیکرٹری تعلیم

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ و رانہ تربیت نے پاکستان کے تعلیمی جائزے کے نظام میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے پہلی بار نجی شعبے کے سکولوں کو بھی ’’نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ‘‘ (این اے ٹی) 2026میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ وزارت نے ملکی تاریخ میں پہلی بار قومی سطح پر ’’نیشنل فاؤنڈیشنل لرننگ اسیسمنٹ منعقد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ ابتدائی جماعتوں میں تعلیمی نتائج کو جانچا جاسکے۔

وفاقی سیکرٹری تعلیم ندیم محبوب نے بتایا کہ وزارت نے قومی اسیسمنٹ فریم ورک کو پائیدار ترقی کے اہداف (SDG-4)کے اشاریوں سے ہم آہنگ کیا ہے۔ ندیم محبوب نے کہا کہ یہ امتحانات پانچویں اور آٹھویں جماعت کی سطح پر منعقد ہوں گے جن میں تمام صوبوں اور علاقوں کے سکولز شامل ہوں گے، نجی شعبے کو اس دائرہ کار میں لانے سے ملک بھر میں تعلیمی نتائج کی ایک جامع اور حقیقی تصویر سامنے آئے گی۔ نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ 2026اور نیشنل فاؤنڈیشنل لرننگ سٹڈی کے تحت سائنسی بنیادوں پر سیمپلنگ کے ذریعے 20ہزار سے زائد طلبا کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ نتائج کی شفافیت اور درستگی کو یقینی بنایا جاسکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

110 پارکنگ پوائنٹس کو مزید منظم و جاذب نظر بنانیکا فیصلہ

کمالیہ:اے سی اقراناصر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

چک جھمرہ :عوامی سہولیات کیلئے ڈپٹی کمشنر کے متعدد اقدامات

الائیڈ ہسپتال II کو مخیر حضرات کی جانب سے ادویات فراہم

ای ایس ٹی اساتذہ کی سکیل 16 میں پروموشن، تقررنامے تقسیم

حضرت علی کا دور خلافت حکمرانوں کیلئے بہترین نمونہ :مقررین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر