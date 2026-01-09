صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرائض میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی ،ایس ایس پی آپریشنز

  • اسلام آباد
ڈیوٹی پر مامور افسران بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں، طارق محبوب

راولپنڈی(خبر نگار) ایس ایس پی آپریشنز ملک طارق محبوب کی پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں ڈولفن فورس کے افسران و اہلکاروں سے میٹنگ کا نعقاد کارکردگی کا جائزہ لیا اور ہدایات دیں، ڈولفن فورس کو سٹریٹ کرائم کی روک تھام اور موثر پٹرولنگ کے حوالے سے ہدایات دیں، ایس ایس پی آپریشنز نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں کو تعریفی سرٹیفکیٹس دیئے ،انہوں نے کہا کہ سروس ڈیلیوری کی فراہمی اولین ترجیح ہے ، غفلت اور کوتاہی کسی صورت برادشت نہیں کی جائے گی، ڈیوٹی پر مامور افسران بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں۔

 

