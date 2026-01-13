صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نسٹ میں عالمی ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کانفرنس کا آغاز،عالمی تعاون پر زور

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) ملک میں تعلیمی سفارت کاری کے سب سے معتبر اور بڑے پلیٹ فارم نسٹ انٹرنیشنل ماڈل یونائیٹڈ نیشنز (NIMUN) 2026 کا نسٹ مین کیمپس میں آغاز ہو گیا ہے۔

 کانفرنس کی میزبانی نسٹ بزنس سکول کر رہا ہے ۔ افتتاحی تقریب میں معزز مہمانوں، کمیٹی چیئرز اور مندوبین کے علاوہ ازبکستان، شام اور افغانستان سے آئے ہوئے بین الاقوامی وفود نے بھی شرکت کی جنہوں نے اقوام متحدہ کے بنیادی منشور کے مطابق باہمی مکالمے اور اشتراکِ عمل کی روح اجاگر کرتے ہوئے کا آغاز کیا۔اس موقع پر نسٹ کے ریکٹر ڈاکٹر محمد زاہد لطیف نے اپنے فکر انگیز خطاب میں اقوام متحدہ کے تاریخی ارتقائپر روشنی ڈالی۔ 

 

