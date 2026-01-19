صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن راولپنڈی کے انتخابات مکمل

  • اسلام آباد
پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن راولپنڈی کے انتخابات مکمل

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن راولپنڈی ڈویژن میل اور فیمیل ونگ کے انتخابات مکمل ہو گئے۔

 میل ونگ کے سرپرست اعلیٰ عبد الرشید اعوان، صدر ابرار احمد ،جنرل سیکرٹری عامر انور اور خواتین ونگ کی ڈویژنل سرپرست اعلیٰ مسز مسرت ، صدر مسز سکینہ تاج ، سیکرٹری جنرل ڈاکٹر میمونہ اسماعیل منتخب ہوئی ہیں ، راولپنڈی کے سرپرست راجہ شبیر احمد، صدر آغا شھاب ، سیکرٹری جنرل نعیم اکبر جبکہ خواتین ونگ کی سرپرست اعلیٰ مسز ندیمہ تصدق، صدر مسز عنبرین ، سیکرٹری جنرل مسز شازیہ شاہین کامیاب ہوئی ہیں ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد ڈویژن میں 25 کروڑ سے 100 جدید فش فارم بنانے کیلئے منصوبہ سازی شروع

ہاکی سٹیڈیم میں جیتو فیصل آباد کے میگا ایونٹ کا انعقاد

الائیڈ سکولز ہیڈ آفس کے زیر اہتمام پرنسپل کانفرنس کا انعقاد

ایوانِ عابد تمیمی میں آل پنجاب مشاعرہ ،نامور شعرانے کلام سنایا

ریسلنگ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت انڈر17 و 19 مقابلے

ایم ڈی واسا کی کاوشوں سے نئی مشینری، گاڑیاں پہنچ گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر