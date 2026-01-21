اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 26 افراد، 13 موٹر سائیکل تھانے بند
281افراد،164گھروں،15دکا نوں،121موٹر سائیکلوں اور31گا ڑ یو ں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے لو ہی بھیر، شہزاد ٹا ؤن، سیکر ٹریٹ اور تھا نہ سنگجانی کے مختلف علاقوں میں سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران281افراد،164گھروں،15دکا نوں ، 121موٹر سائیکلوں اور31 گا ڑ یو ں کو چیک کیا گیاجبکہ 26مشکوک افراد اور13 موٹر سائیکلز کو جانچ پڑتال کیلئے تھانہ جات بھی منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔