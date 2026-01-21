صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 26 افراد، 13 موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
281افراد،164گھروں،15دکا نوں،121موٹر سائیکلوں اور31گا ڑ یو ں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے لو ہی بھیر، شہزاد ٹا ؤن، سیکر ٹریٹ اور تھا نہ سنگجانی کے مختلف علاقوں میں سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران281افراد،164گھروں،15دکا نوں ، 121موٹر سائیکلوں اور31 گا ڑ یو ں کو چیک کیا گیاجبکہ 26مشکوک افراد اور13 موٹر سائیکلز کو جانچ پڑتال کیلئے تھانہ جات بھی منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔

