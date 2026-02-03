صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اور قازقستان کے مابین تعلیم کے 8معاہدوں پر دستخط

  • اسلام آباد
پاکستان اور قازقستان کے مابین تعلیم کے 8معاہدوں پر دستخط

مشترکہ تحقیق، اساتذہ و طلبہ کے تبادلے ، مشترکہ تعلیمی پروگرامز میں تعاون کا عزم

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزارتِ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت نے جمہوریہ قازقستان کے 25 رکنی وفد کی میزبانی کی، جس کی قیادت جمہوریہ قازقستان کے وزیر برائے سائنس و اعلیٰ تعلیم سایاسات نوربیک کر رہے تھے ۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے وفد کا خیرمقدم کیا ۔دورہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان تعلیم کے میدان میں دوطرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کی جاری کوششوں کا حصہ تھاجس کے تحت آٹھ مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کیے گیے ۔وفاقی وزیر کی زیر صدارت دوطرفہ اجلاس ہوا، جس میں وزارت تعلیم، ہائرایجوکیشن کمیشن ، وزارتِ خارجہ، پاکستانی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے نمائندگان اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔

اجلاس میں موجودہ تعاون کے فریم ورک کا جائزہ لیا گیا اور اعلیٰ تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی، طبی تعلیم، تحقیق، جدت (انوویشن) اور تعلیمی تبادلوں میں نئے اشتراک کے مواقع تلاش کیے گئے ۔ دونوں جانب سے ادارہ جاتی روابط کو مزید مستحکم بنانے اور تعلیم کے ذریعے عوامی سطح پر روابط کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔دورے کے اہم نتائج میں پاکستانی اور قازق اعلیٰ تعلیمی اداروں کے درمیان آٹھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط شامل ہیں۔ مفاہمتی یادداشتوں کا مقصد مشترکہ تحقیق، اساتذہ و طلبہ کے تبادلے ، مشترکہ تعلیمی پروگرامز، اور استعداد کار میں اضافے کے اقدامات کو فروغ دینا ہے ۔ پاکستان اور قازقستان نے اپنی دوطرفہ شراکت داری میں تعلیم اور انسانی وسائل کی ترقی کو ایک بنیادی ستون کے طور پر آگے بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

وزیراعلیٰ پنجاب کے متوقع دورہ میانوالی کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس

میانوالی میں ریسکیو 1122 کی جنوری کارکردگی رپورٹ کا اجلاس

واں بھچراں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان کو آگ سے بچاؤ کے لازمی اقدامات کیلئے نوٹسز جاری

بکھر بار کو ماڈل ویلیج بنانے کیلئے ترقیاتی کام شروع کر دئیے ،عاصم میکن

بالہ مارکیٹ میں ہیوی مشینری کیسا تھ پختہ تجاوزات مسمار

بھیرہ میں ستھرا پنجاب مہم اور فلاحی اقدامات جاری :عشنہ طاہر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس