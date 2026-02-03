صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درختوں کی کٹائی روکنے کے حکم میں 13فروری تک توسیع

  • اسلام آباد
درختوں کی کٹائی روکنے کے حکم میں 13فروری تک توسیع

لندن میں پانچ سو سال پرانے درخت اب بھی موجود ہیں:جسٹس خادم سومرو

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں درختوں کی کٹائی روکنے کے حکم امتناع میں 13فروری تک توسیع کر دی۔ جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت میں سماعت ہوناتھی لیکن وقت کی کمی کے باعث ملتوی کردی گئی۔ سی ڈی اے وکیل نے روسٹرم پر آ کر کہاکہ اسلام آباد میں معرکہ حق کی یادگار بنے گی اس لیے درخت کاٹے گئے ۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے کہا لندن میں پانچ سو سال پرانے درخت اب بھی موجود ہیں، آج وقت کی کمی کے باعث کیس نہیں سن سکتے ، درختوں کی کٹائی سے متعلق کتنے کیسز ہیں ، وکیل نے بتایاکہ تین کیسز ہیں، جسٹس خادم حسین سومرو نے کہاکہ وکیل صاحب کو اگلی تاریخ دے دیں تاکہ کیسوں کو تفصیل سے سن لیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس