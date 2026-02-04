صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی اور انتظامی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے ،ڈی آئی جی

  • اسلام آباد
ترقیاتی اور انتظامی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے ،ڈی آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس ہیڈکوارٹرز جمیل ظفر کی زیرِ صدارت اجلاس ہوا، پولیس ویلفیئر، قانونی امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔

انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی اور انتظامی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے اور مختلف شعبہ جات کے مابین مؤثر کوآرڈینیشن کو مزید بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے فورس کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ اہلکاروں کے مسائل کے حل اور سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید ہدایات جاری کرتے ہوئے زور دیا کہ عوامی سہولت، شفافیت اور پیشہ ورانہ معیار کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند

تمام ڈویژنز میں 10مراکز امتیاز قائم ہونگے ،وزیراعلیٰ

اگر وزیراعظم گھر نہیں جارہے تو میں بھی نہیں جارہا، میئر

کوئی بچہ ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے ،کمشنر کی ہدایت

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

سیاسی قیادت کے خلاف مقدمات بزدلانہ ،سیف الدین

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر