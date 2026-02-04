صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ڈی سی کو بہترین خدمات پر پی این آر اے کی جانب سے تعریفی سرٹیفکیٹ

  • اسلام آباد
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے ریڈی ایشن سیفٹی اور اعلیٰ ترین ریگولیٹری کمپلائنس میں مثالی کارکردگی کے اعتراف میں۔۔۔

 اسلام آباد ڈائیگناسٹک سینٹر کو سرٹیفکیٹ آف اپریسی ایشن سے نوازا گیا، جس کے ساتھ IDCکو یہ امتیاز بھی حاصل ہوا کہ وہ پاکستان کا پہلا تشخیصی ادارہ بن گیا ہے جسے PNRAکی جانب سے اس نوعیت کا اعزاز عطا کیا گیا۔ یہ اعزاز پروفیسر ڈاکٹر رضوان اپّل بانی چیئرمین و چیف ایگزیکٹو آفیسر نے وصول کیا۔

ملتان

