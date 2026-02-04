صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن و امان ،شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے ،ایس ایس پی آپریشنز

  • اسلام آباد
امن و امان ،شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے ،ایس ایس پی آپریشنز

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز شعیب خان نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور دارالحکومت میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لئے۔۔۔

 پولیس کی مختلف ٹیموں کو بریفنگ دی اور کہا کہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں جانفشانی اور مستعدی سے سرانجام دیں تاکہ شہریوں کو ہر ممکن تحفظ اور سہولت فراہم کی جا سکے، انہوں نے مزید کہا کہ شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی، عوام کی آسانی اور متبادل راستوں سے متعلق بروقت رہنمائی فراہم کرنا بھی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کی ریونیو کچہری،ترقیاتی سکیموں کامعائنہ

ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ، جاری سکیموں کا جائزہ

ڈی پی او کی تھانہ کوٹ وساوا اور رجوعہ میں کھلی کچہریاں

پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیوں کی تقریب

جی سی ویمن یونیورسٹی میں دو روزہ کتاب میلہ کا افتتاح

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر