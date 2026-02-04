صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈائون جاری رہے گا، آئیسکو چیف

  • اسلام آباد
مختلف کارروائیوں میں 3223بجلی چور گرفتار،56کروڑ سے زائد کے جرمانے کئے

   اسلام آباد(دنیا رپورٹ )چیف ایگزیکٹو آئیسکو انجینئر خالد محمود نے آئیسکو ریجن میں انسداد بجلی چوری مہم کے بارے تفصیلات بناتے ہوئے کہا کے ریجن بھر میں بجلی چوروں کے خلاف ایک منظم کریک ڈاؤن تسلسل سے جاری ہے۔ ستمبر2023سے جاری کارروائیوں کے دوران6ہزار533 بجلی چوروں کو آئیسکو کی آپریشن، ایم اینڈ ٹی اور سرویلنس ٹیموں نے پکڑا۔ بجلی چوروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے ۔ ملوث افراد کو56کروڑ49لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے ،3ہزار223 بجلی چوروں کو پولیس نے گرفتار کیا۔ متعد د ٹرانسفارمرز اور میٹر منقطع کر دیئے گئے۔

