صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مفت تعلیم کی فراہمی کے لیے مائیکرو اسکولنگ سسٹم کا آغاز

  • کراچی
مفت تعلیم کی فراہمی کے لیے مائیکرو اسکولنگ سسٹم کا آغاز

کراچی(اسٹاف رپورٹر)چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی خصوصی ہدایت پر کراچی میں مائیکرو اسکولنگ سسٹم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔

اس انقلابی تعلیمی اقدام کے تحت متوسط اور کم آمدنی والے طبقے سے تعلق رکھنے والے بچوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ معیاری اور مفت تعلیمی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کی سینئر مرکزی رہنماء نسرین جلیل نے کہا کہ کراچی جیسے عظیم مگر تعلیمی ناانصافی کے شکار شہر میں مائیکرو اسکولنگ سسٹم ایک نئی امید نیا راستہ اور نئی سوچ کی علامت بن کر سامنے آیا ہے ۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد ان علاقوں میں علم کی روشنی پہنچانا ہے جہاں سرکاری تعلیمی نظام ناکام جبکہ نجی تعلیم عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور ایم کیو ایم پاکستان شہری بچوں کو پسماندگی محرومی اور لاعلمی کے اندھیروں میں دھکیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری سکولوں کی کونسلوں کو فعال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں

وزیراعلیٰ پنجاب کے متوقع دورہ میانوالی کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس

میانوالی میں ریسکیو 1122 کی جنوری کارکردگی رپورٹ کا اجلاس

واں بھچراں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان کو آگ سے بچاؤ کے لازمی اقدامات کیلئے نوٹسز جاری

بکھر بار کو ماڈل ویلیج بنانے کیلئے ترقیاتی کام شروع کر دئیے ،عاصم میکن

بالہ مارکیٹ میں ہیوی مشینری کیسا تھ پختہ تجاوزات مسمار

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر