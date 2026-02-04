صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

  • کراچی
غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

افسران کی کارکردگی کا جائزہ جرائم کے خلاف نتائج کی بنیاد پر لیا جائے گاجاویدعالم اوڈھو کی زیر صدارت اجلاس،سنگین جرائم سے متعلق امور کا احاطہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)انسپکٹر جنرل پولیس سندھ جاوید عالم اوڈھو کی زیرِ صدارت صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم کی روک تھام سے متعلق ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس سینٹرل پولیس آفس کراچی میں منعقد ہوا۔اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی، ایڈیشنل آئی جیز اسپیشل برانچ اور دیگر سینئر پولیس افسران نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران اے آئی جی آپریشنز نے صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، جرائم کی شرح اور جرائم کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے پولیس اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں سنگین جرائم، اسٹریٹ کرائم، منظم جرائم، قبائلی تنازعات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق امور کا احاطہ کیا گیا۔اجلاس میں جرائم کی روک تھام، تفتیش و تحقیقات کے نظام کو مؤثر بنانے اور اضلاع و یونٹس کی کارکردگی کا تقابلی جائزہ لینے سے متعلق سفارشات طلب کی گئیں۔ اس موقع پر اضلاع اور یونٹس کی کارکردگی کو مزید بہتر اور زیادہ جواب دہ بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔آئی جی سندھ نے ہدایت کی کہ افسران کی کارکردگی کا جائزہ جرائم کے خلاف کیے گئے اقدامات اور حاصل شدہ نتائج کی بنیاد پر لیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بہتر کارکردگی دکھانے والے افسران کی حوصلہ افزائی کی جائے گی جبکہ غیر تسلی بخش کارکردگی پر سخت جواب طلبی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب:88ارب کی لاگت سے 25ترقیاتی منصوبے شروع کرنیکا فیصلہ

بسنت :جنرل ہسپتال میں ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

واسا کو ترقیاتی کام بسنت کے دوران روکنے کی ہدایت

جنوری میں 12 لاکھ سے زائد ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا

مختلف اضلاع میں9 نئے سہولت بازاروں کے قیام کے احکامات

اندرون لاہور دہلی دروازے پرمختلف محکموں کے کیمپ قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر