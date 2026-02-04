صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیو کے خاتمہ کیلئے ملکر کام کرنا ہوگا ، صوبائی وزیر صحت

  • اسلام آباد
پولیو کے خاتمہ کیلئے ملکر کام کرنا ہوگا ، صوبائی وزیر صحت

انسداد پولیو مہم میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی ،راولپنڈی کے دورہ پر گفتگو

راولپنڈی( خصوصی نامہ نگار) صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر نے انسداد پولیو مہم کے حوالے سے راولپنڈی کا دورہ کیا، کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔صوبائی وزیر صحت نے فوجی کالونی راولپنڈی میں بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے اور والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو ہر پولیو مہم میں لازمی قطرے پلوائیں تاکہ پولیو کا مکمل خاتمہ ممکن بنایا جا سکے ۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کیلئے ٹیم ورک، والدین کا تعاون اور سخت نگرانی انتہائی ضروری ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ انسداد پولیو مہم میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور ہر بچے تک رسائی یقینی بنائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند

تمام ڈویژنز میں 10مراکز امتیاز قائم ہونگے ،وزیراعلیٰ

اگر وزیراعظم گھر نہیں جارہے تو میں بھی نہیں جارہا، میئر

کوئی بچہ ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے ،کمشنر کی ہدایت

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

سیاسی قیادت کے خلاف مقدمات بزدلانہ ،سیف الدین

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر