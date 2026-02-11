صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صفائی آپریشن جاری

  • اسلام آباد
راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صفائی آپریشن جاری

راولپنڈی(نیوز رپورٹر)راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہر کو زیرو ویسٹ بنانے کے مشن کے تحت صفائی آپریشن جاری ہے۔

موسم کی سختیوں، بارش اور سردی کے باوجودآر ڈبلیو ایم سی کے ورکرز نے علی الصبح سڑکوں، گلیوں اور نالیوں کی صفائی کو یقینی بنایا تاکہ شہریوں کو نکاسی آب سمیت کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور شہر صاف، محفوظ اور صحت مند رہے ۔ سرکاری و نجی سکولوں میں خصوصی صفائی مہم بھی چلائی گئی۔ مہم کے دوران تمام سکولوں کو زیرو ویسٹ بنانے کے اقدامات کیے گئے ، سکولوں کے احاطوں، کلاس رومز، برآمدوں اور اطراف میں صفائی کے ساتھ ساتھ چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

رمضان نگہبان پیکیج :عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے احکامات

جنرل ہسپتال سمن آباد میں انتظامی غفلت، مریضوں کو مشکلات

ماموں کانجن: خلع لینے والی سوتیلی بہن پر کلہاڑی سے حملہ، زخمی

شادی شدہ خاتون سے اغواکے بعد مبینہ زیادتی

سابقہ رنجش پر مسلح حملہ، گھر میں فائرنگ

نوسر باز خواتین کا گھر میں دھاوا، نقدی اور زیورات چوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر