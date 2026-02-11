صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈسٹریل اسٹیٹ روات،ٹیکسٹائل فیکٹری میں آتشزدگی 16 گھنٹے بعد قابو پایا لیا گیا

  • اسلام آباد
انڈسٹریل اسٹیٹ روات،ٹیکسٹائل فیکٹری میں آتشزدگی 16 گھنٹے بعد قابو پایا لیا گیا

راولپنڈی(خبر نگار)انڈسٹریل اسٹیٹ روات میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں لگنے والی آگ پر 16 گھنٹوں کی کوششوں کے بعد قابو پالیا گیا، کئی گھنٹوں تک کولنگ کا عمل جاری رہا۔۔۔

 آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 21 ایمرجنسی گاڑیاں اور 80 سے زائد ریسکیو اہلکار حصہ لیتے رہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق آگ فیکٹری کے اندر موجود ٹیکسٹائل میٹریل اور دیگر آتش گیر سامان کی بڑی مقدار کی وجہ سے تیزی سے پھیلی۔ عمارت کا رقبہ 8 کنال سے زائد پر محیط ہے ۔ ریسکیو فائر فائٹرز نے پیشہ وارانہ حکمت عملی کے تحت کارروائی کرتے ہوئے آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا۔ 4 لاکھ لٹر سے زائد پانی استعمال ہوا، 13 گھنٹے کے مسلسل آپریشن کے بعد آگ پر 75 فیصد قابو پا لیا گیا ۔جبکہ 16 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے ۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر صبغت اللہ نے کہا کہ صنعتی یونٹس اور فیکٹری مالکان فائر سیفٹی انتظامات کو یقینی بنائیں ۔

