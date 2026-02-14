صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوجہ مرمتی سواں گرڈ سٹیشن عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) ترجمان آئیسکو کے مطابق سواں انڈر پاس کی تعمیر کے باعث 132KVٹرانسمیشن لائن ٹاور کی شفٹنگ اور متبادل جگہ پر تنصیب کی وجہ سے کل سواں گرڈ سٹیشن سے منسلک 11KVکے 22فیڈرز پر بجلی کی فراہمی صبح 7بجے سے شام 6بجے تک معطل رہے گی ۔۔

جس کے باعث آر اے بازار، لارنس روڑ، مغل آباد، فیکٹری کوارٹر، این ایل سی فردوس سٹریٹ، قصائی چوک، اے ڈبلیو ٹی پلازہ، اے ایف آئی سی ہسپتال، جان کالونی، محلہ حجان، ایم ایچ ہسپتال، قاسم مارکیٹ، سی ایم ایچ ہسپتال، سپرنٹ پلازہ، ڈیفنس، عزیز آباد، عابد مجید روڑ، عسکری 14، حیدر روڑ، 35ڈی مال، بینک روڑ، چور چوک، سہام روڑ، سٹریٹ 8قاسم مارکیٹ، راجہ اکرم روڈ، رومی لین، گلنار کالونی کے علاقوں کی بجلی کی فراہمی متاثر ہو گی۔ 

 

