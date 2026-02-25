صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، ڈکیتیاں، چوریاں، 4گینگز کے 11ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد، ڈکیتیاں، چوریاں، 4گینگز کے 11ملزم گرفتار

3کروڑ سے زائد کے زیورات موبائل فون، کرنسی، اسلحہ برآمد،ڈی آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس رابری ڈکیتی یونٹ ٹیموں کی بلاتفریق کارروائیوں کے دوران چار گینگ کے 10ممبران سمیت کل 11ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 3کروڑ 20لاکھ سے زائد مالیت کے طلائی زیورات، نقدی، موبائل فون، ملکی و غیر ملکی کرنسی اور واردتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ و ایمونیشن برآمد، ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی آئی جی جواد طارق نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ تھانہ کوہسار کے حدود بلیو ایریا میں بینک ڈکیتی کی واردات، تھانہ لوہی بھیر کے ایریا میں سرقہ بالجبر میں ملوث منظم TCSگینگ کیس اور تھانہ کرپا کے ایریا میں بلائنڈ مرڈر کیس میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا، سواں زون، تھانہ لوہی بھیر کے علاقے میں دو جنوری کو سرقہ بالجبر کی وارداتوں میں ملوث گینگ سے پاکستانی و غیر ملکی کرنسی برآمد کرلی۔ طلائی زیورات اور قیمتی اشیاء برآمد ہوئیں جن کی مجموعی مالیت تقریبا 1کروڑ 73لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ریڈ لائن منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

بجٹ طلبہ کے فائدے کیلئے استعمال کریں،سیکریٹری کالجز

قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، کامران ٹیسوری

رمضان کیلئے ٹریفک پلان، افطار سے قبل واٹر ٹینکرز پر پابندی

جامعہ کراچی،5طلبہ کا داخلہ جعلی مارکس شیٹ جمع کرانے پر منسوخ

دہشتگردوں کے دن گنے جاچکے ،خاتمہ قریب ،شاداب رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق