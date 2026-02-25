صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، کرایہ داری، انسداد گداگری ایکٹ کی خلاف ورزی، 19گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی، کرایہ داری، انسداد گداگری ایکٹ کی خلاف ورزی، 19گرفتار

راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی پولیس نے ضلع بھر میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت قانون کرایہ داری اور انسدادِ گداگری ایکٹ کی خلاف ورزیوں پر 19شہریوں کو حراست میں لے کر حوالات میں بند کر دیا اور مقدمات درج کئے۔

کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 12افراد کو حراست میں لے لیا گیا، کارروائیاں تھانہ ویسٹریج اور جاتلی کے علاقوں میں کی گئیں۔، شہر بھر سے 361پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ زیر حراست افراد میں 149مرد، 195خواتین اور 17خواجہ سرا شامل ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے گرد ترقیاتی کام سست روی کا شکا ر

جھگڑوں کی روک تھام :جنرل ہسپتال انتظامیہ کا پولیس کو مراسلہ

گورنر سلیم حیدر کی بری امام کے مزار پرحاضری

ڈی جی ایل ڈی اے کا شہرکے ترقیاتی منصوبوں کادورہ

کمشنر کا ننکانہ کادورہ ،سہولت بازار میں سہولیات کا بھی جائزہ

ایئرپورٹ پر مسافروں کیلئے نئے بورڈنگ برج نصب کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق