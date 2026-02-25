صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بس ٹرمینلز پر چہرے شناخت کرنیوالے کیمرے لگانیکا فیصلہ

  • اسلام آباد
اڈہ منیجرز کو مسافروں کی آمد ورفت کا مکمل ریکارڈ پولیس کو فراہم کرنیکی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی جی سیف سٹی و ڈی آئی جی ٹریفک ہارون جوئیہ کی زیرِ صدارت اجلاس ہوا جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر او ایف سی واصف سرور، ٹیکنیکل ٹیم کے اراکین اور مختلف بس ٹرمینلز کے منیجرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں بس اڈوں پر سکیورٹی اور نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی جی سیف سٹی نے ٹیکنیکل ٹیم کو ہدایت کی کہ بس ٹرمینلز پر چہروں کی شناخت کرنے والے جدید کیمروں کی تنصیب ہر صورت یقینی بنائی جائے تاکہ جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جاسکے۔ اجلاس میں اڈہ منیجرز کو ہدایت کی گئی کہ مسافروں کی آمدورفت کا مکمل ریکارڈ اسلام آباد پولیس کے ٹریول آئی سافٹ ویئر میں باقاعدگی سے درج کیا جائے۔

