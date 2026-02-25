صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی کچہری چوک منصوبہ،تکمیل کیلئے 30اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر

  • اسلام آباد
راولپنڈی کچہری چوک منصوبہ،تکمیل کیلئے 30اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی کچہری چوک 18ماہ کا منصوبے 6ماہ کی قلیل مدت میں مکمل ہوگا، 64فیصد کام مکمل، منصوبے کی تکمیل کیلئے 30اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر، کمشنر راولپنڈی عامر خٹک نے ایف ڈبلیو او حکام کے ہمراہ کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبے کا دورہ کیا اور جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔

متعلقہ محکموں کے افسران، انجینئرز اور کنٹریکٹرز نے منصوبے پر پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی۔ کمشنر نے کہا کہ جدید انفراسٹرکچر کی بدولت راولپنڈی ایک ماڈرن، منسلک اور سمارٹ شہر کی جانب گامزن ہے۔ راولپنڈی سگنل فری کوریڈور منصوبہ شہری آمدورفت میں انقلابی بہتری لا رہا ہے۔ جناح پارک، کچہری چوک پر ڈوئل فلائی اوورز اور انڈر پاس جبکہ افتخار جنجوعہ چوک پر انڈر پاس کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ دوسری جانب رمضان انتظامات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کمشنر نے کہا کہ رمضان نگہبان دسترخوان وزیر اعلی پنجاب کا ایک احسن قدم ہے جس کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اس بابرکت ماہ کی سعادتوں سے محروم نہ رہے۔ میں بتایا گیا کہ ڈویژن بھر میں 53دسترخوان لگائے گئے، جہاں روزانہ مستحق اور ضرورت مند افراد کو باعزت انداز میں افطار فراہم کی جا رہی ہے۔ یکم رمضان سے اب تک تقریباً 15,486افراد ان دستر خوانوں پر مریم کے مہمان بنے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد: گندم آٹا دودھ دہی پھل اور گوشت کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ

علی پورچٹھہ ریلوے سٹیشن غفلت کے باعث زبوں حالی کا شکار

ممبر بورڈ آف گورنرز گجرات جمخانہ مہر عبد الشکور کی طرف سے افطار ڈنر

ڈپٹی کمشنر کارمضان سہولت بازار پیپلز کالونی کا دورہ ، قیمتوں کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا دورہ پنڈی بھٹیاں ،رمضان کارڈ کی تقسیم کا جائزہ

دھونکل میڈیکل کمپلیکس پورے علاقہ کیلئے نعمت ثابت ہو گا:مقررین

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق