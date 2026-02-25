صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے بورڈ اجلاس، تسلیم شدہ کچی آبادیوں کو ریگولیٹ کرنیکی منظوری

  • اسلام آباد
آئی سی ٹی میں تسلیم شدہ کچی آبادیوں کو قانون کے مطابق ریگولیٹ،اپگریڈشن کرنا ہے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت سی ڈی اے بورڈ کا دوسرا اجلاس ہوا، اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری اربن ریجنریشن/رینیول (ریگولیشنز، اپ گریڈیشن اینڈ ری لوکیشن) ریگولیشنز 2025کی منظوری دی گئی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی اور سی ڈی اے آرڈیننس 1960کے تحت ریگولیشنز کی منظوری دی۔ ان ریگولیشنز کا مقصد اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری (آئی سی ٹی) میں موجود تسلیم شدہ کچی آبادیوں کو قانون کے مطابق ریگولیٹ اور اپگریڈشن کرنا ہے۔ اجلاس میں پنڈوریاں کے مقام پر ماڈل قبرستان کی تعمیر کیلئے ڈیزائن کی تجویز پیش کی گئی۔ 

