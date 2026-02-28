صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب، راولپنڈی میں انسداد کوڑا کرکٹ آگاہی مہم، مساجد سے اعلانات

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی ڈویژن میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری انسدادِ کوڑا کرکٹ آگاہی مہم کو ۔۔۔

مزید مؤثر اور ہمہ گیر بنانے کیلئے جمعہ کو راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے 6اضلاع کی تمام 22تحصیلوں کی جامع مساجد سے خصوصی اعلانات کروائے گئے ۔ علمائے کرام نے خطبات میں صفائی کی دینی، اخلاقی اور سماجی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نمازیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے گھروں، محلوں اور بازاروں کو صاف رکھ کر ایک مہذب معاشرے کے قیام میں کردار ادا کریں۔ 

 

