ڈی آئی جی کا مساجد کا دورہ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

  • اسلام آباد
امن و امان کی بحالی ترجیح، خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائیگی، عثمان طارق

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی آئی جی جواد طارق نے ایس ایس پی انویسٹی گیشن عثمان طارق بٹ اور ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا کے ہمراہ نماز تراویح اور سحری کے اوقات میں ضلع بھر کی مختلف مساجد کے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، انہوں نے ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران سے ملاقات کی، ڈی آئی جی نے کہا کہ وفاقی دارلحکومت میں امن و امان کو یقینی بنانے کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں اور کسی بھی عناصر کو شہریوں کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

 

