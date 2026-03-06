صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل کوآپریشن انیشی ایٹو اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ کی جانب سے مستحق افرادمیں راشن تقسیم

  • اسلام آباد
سوشل کوآپریشن انیشی ایٹو اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ کی جانب سے مستحق افرادمیں راشن تقسیم

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) سوشل کوآپریشن انیشی ایٹو اور زکوۃفاؤنڈیشن آف امریکہ کی رمضان ریلیف مہم کا آغاز کر دیا گیا ۔۔

،جس کا مقصد معاشرے کے ان طبقات تک امداد پہنچانا تھا جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ روز جناح گارڈن میں منعقدہ تقریب کے دوران SCIکی جانب سے مستحق خاندانوں اور افراد میں خصوصی رمضان فوڈ پیکجز تقسیم کئے گئے۔ سجاد ملک سی ای او ایس سی آئی کی قیادت میں ٹیموں نے فیلڈ وزٹس کے ذریعے بیواؤں، خواجہ سرا کمیونٹی اور بے گھر افراد کی نشاندہی اور رجسٹریشن کی تاکہ حقیقی مستحقین تک امداد پہنچائی جاسکے۔ ان کا کہنا تھا ایسی سرگرمیاں معاشرے کے محروم افراد کے وقار کی بحالی، ہمدردی کے فروغ اور سماجی شمولیت کی جانب ایک اہم قدم سمجھتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نجی املاک کی خوبصورتی کے لئے خزانے سے اخراجات بند

کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن 58املاک سربمہر

فوڈ اتھارٹی :3سموسہ رول پٹی یونٹس پر کارروائیاں، یونٹس بند

واٹر سٹوریج کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح

بیدیاں روڈ پر 9غیر قانونی ہائوسنگ سکیموں کے دفاترسربمہر، تعمیرات مسمار

ای چالان اور بھاری جرمانوں کے خلاف درخواست پر سماعت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ