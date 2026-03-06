صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری، آٹا سمگلنگ میں ملوث فوڈ انسپکٹر کا تبادلہ، شوکاز نوٹس جاری

  • اسلام آباد
مری، آٹا سمگلنگ میں ملوث فوڈ انسپکٹر کا تبادلہ، شوکاز نوٹس جاری

فوڈ گرینز انسپکٹر قاضی زبیر پر سہولت کاری کا الزام، 7روز میں جواب جمع کرانیکی ہدایت

مری (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کی شکایت پر محکمہ فوڈز نے آٹا سمگلنگ میں ملوث فوڈ گرینز انسپکٹر قاضی زبیر کو مری سے تبدیل کرتے ہوئے انہیں شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے جبکہ ملک ظفر اقبال اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر اور نایاب ظفر فوڈ گرینز سپروائزر کو مری میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ محکمہ فوڈ کی جانب سے شوکاز نوٹس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر مری کی طرف سے اطلاع دی گئی مذکورہ انسپکٹر 19فروری کو آٹا سے بھری گاڑی نمبر MDXA-541کی خیبر پختونخوا سمگلنگ میں سہولت کاری میں ملوث پایا گیا ہے اور گندم کی مصنوعات پنجاب پریوینشن آف سپیکولیشن ان ایسنسیشل کموڈٹیز ایکٹ 2021کی خلاف ورزی کی گئی مذکورہ انسپکٹر سے محکمہ نے سات دن کے اندر جواب مانگ لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نجی املاک کی خوبصورتی کے لئے خزانے سے اخراجات بند

کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن 58املاک سربمہر

فوڈ اتھارٹی :3سموسہ رول پٹی یونٹس پر کارروائیاں، یونٹس بند

واٹر سٹوریج کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح

بیدیاں روڈ پر 9غیر قانونی ہائوسنگ سکیموں کے دفاترسربمہر، تعمیرات مسمار

ای چالان اور بھاری جرمانوں کے خلاف درخواست پر سماعت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ