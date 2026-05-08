9لاکھ سے زائد معصوم بچوں کو فی سبیل اللہ خون فراہم کر چکے، ایدھی آف کشمیر

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) بانی و مرکزی صدر الاقصیٰ ویلفیئر ٹرسٹ آزاد کشمیر و پاکستان محمد حمید خان المعروف ایدھی آف آزاد کشمیر نے۔۔

 کہا ہے کہ الاقصیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اب تک 9لاکھ سے زائد معصوم بچوں اور مریضوں کو فی سبیل اللہ خون فراہم کرچکا ہے، یہ ادارہ کسی دینی یا سیاسی جماعت کے ماتحت کام نہیں کر رہا بلکہ تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں، حادثات کے زخمیوں، لاوارث مریضوں، بم دھماکوں کے متاثرین اور بالخصوص بارڈر لائن پر زخمی ہونے والوں کو مفت خون مہیا کر رہا ہے۔ وہ تھیلیسیمیا کے عالمی دن کے موقع پر نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں الاقصیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام عطیہ خون و تقسیم عطیات کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔

 

