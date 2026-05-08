ڈاکو نجی کمپنی کے رائیڈر سے 20لاکھ روپے چھین کر فرار
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز ٹو میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو نجی کمپنی کے رائیڈر سے 20 لاکھ روپے نقدی سے بھرا بیگ چھین کر فرار ہوگئے ۔۔۔
نجی ٹی وی کے مطابق موٹر سائیکل سوار نجی کمپنی کا رائیڈر صدر میں قائم نجی بینک سے 20 لاکھ روپے کی رقم نکلوا اپنے دفتر جا رہا تھا کہ تعاقب میں آنے والے ڈاکو موقع پاتے ہی موٹر سائیکل سوار رائیڈر سے اسلحے کے زور پر 20 لاکھ روپے رقم سے بھرا بیگ چھین کر فرار ہوگئے ۔ڈاکوؤں کی لوٹ مار کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ایک ڈاکو ہیلمٹ اور دوسرے نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا، فوٹیج میں ڈاکوؤں کو لوٹ مار کر کے فرار ہوتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے ۔اس حوالے سے ایس ایچ او ڈیفنس اشرف جوگی کا کہنا تھا کہ واردات میں ملوث ڈاکوؤں کی نشان دہی ہوگئی ہے جنہیں جلد گرفتار کرلیا جائے گا اور اس حوالے سے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے ۔