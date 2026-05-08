صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مون سون، پیشگی اقدامات، تیاریوں کا جائزہ اجلاس

  • اسلام آباد
مون سون، پیشگی اقدامات، تیاریوں کا جائزہ اجلاس

فلڈ پلان، عملے کی دستیابی، مشینری و آلات، ٹیموں کے باہمی رابطہ کار پر تبادلہ خیال

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ضلعی انتظامیہ کی جانب سے آئندہ مون سون سے قبل سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے پیشگی اقدامات اور تیاریوں کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹرز عبدالرحمن خان کی صدارت میں ہوا۔ فلڈ پلان، عملے کی دستیابی، مشینری و آلات، ٹیموں کے باہمی رابطہ کار، حساس اور نشیبی مقامات کی صورتحال سمیت فلڈ ریلیف کیمپس کے قیام سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران مختلف اداروں کی ذمہ داریوں کا جائزہ لیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تمام محکمے ہمہ وقت الرٹ رہیں۔ عبدالرحمن خان نے کہا کہ انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کیلئے پیشگی منصوبہ بندی اور اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تمام ضروری مشینری، ریسکیو آلات اور افرادی قوت کو فعال رکھا جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں فوری کارروائی عمل میں لائی جاسکے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کے عمل کو سخت کرنیکا فیصلہ

بجلی کی فراہمی کیلئے 14 ترقیاتی سکیموں کی منظوری

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) میانوالی کا گندم خریداری مرکز کا دورہ

معرکۂ حق آپریشن بنیان المرصوص کا ایک سال مکمل ہونے ریلی

موٹرسائیکل پر بغیر ہیلمٹ سفرکرنیوالوں کیخلاف کاروائیاں تیز

اہم مساجد اور امام بارگاہوں پر بھاری نفری تعینات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بلاول بھٹو وزیراعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غلط فہمی دور ہو گئی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
راتیِں پورا پنڈ نئیں سُتا
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سی ایس ایس کا امرت دھارا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ہم ان کی قید سے چھوٹیں تو کس طرح چھوٹیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
بنیانٌ مرصوص اور امن کا گلدستہ
امیر حمزہ